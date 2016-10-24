Moody’s вслед за Fitch улучшил прогноз по банковской системе России

Вслед за Fitch еще одно Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по банковской системе России с негативного до стабильного.

Агентства объясняют свои прогнозы появлением признаков восстановления национальной экономики и стабилизацией макроэкономических показателей, которые будут поддерживать операционную среду российских банков.

- Дно ухудшения положения дел в банковской сфере мы прошли, и сейчас кредитные организации показывают поступательно движение наверх, улучшение. Здесь сказывается эффект низкой базы, недавние низкие значения макроэкономических показателей по кредитным организациям, состояние кредитного портфеля, уровень ликвидности и так далее. На эффекте низкой базы небольшое улучшение воспринимается очень хорошо, поэтому эксперты, когда видят и оценивают подобное улучшение, дают положительный прогноз на будущее, - прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» решение Moody’s доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат физико-математических наук Василий Якимкин.

Ранее агентство Fitch объявило о том, что Россия дала последовательный и заслуживающий доверия ответ на резкое падение цен на нефть.