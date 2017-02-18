Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного. Также улучшен прогноз по рейтингу государственных облигаций с негативного до стабильного.

Эти рейтинги были подтверждены на уровне Ba1, а краткосрочный рейтинг — на уровне Not Prime. Прогнозы были улучшены из-за принятия правительством РФ среднесрочной стратегии по фискальной консолидации. Как ожидается, она снизит зависимость бюджета от доходов от продажи нефти и газа, сообщает РИА Новости.

Также аналитики отмечают восстановление экономики РФ после почти двухгодичного спада. По сведениям агентства, «стабилизация прогноза по рейтингам частично отражает внешние события, и, в частности, рост цен на нефть до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету».

По прогнозам Moody's, отношение дефицита к ВВП сократится примерно на 1 процентный пункт в год в период между 2017 и 2019 годами.