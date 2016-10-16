Монтаж памятника князю Владимиру начали в Москве
На Боровицкой площади в Москве начали установку памятника князю Владимиру. Скульптура выполнена из бронзы, ее доставили на место по частям. Теперь специалисты приступили к сварке деталей.
Памятник был отлит в подмосковных Химках, сообщает РИА "Новости". Автором монумента стал Салват Щербаков. Для создания скульптуры понадобилось 25 тонн бронзы. Установка производится с помощью специального крана.
Высота памятника составит около 20 метров. Монтажные работы займут несколько дней.
– Хотелось показать то, как более, чем через 1000 лет князь взглянул на нас — своих детей. Как мы прошли через колоссальные трудности и остались теми же, как он нам завещал, – рассказал автор скульптуры.
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