В МОНИКИ тестируют уникальную разработку в области робототехники

Специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского тестируется созданный на базе факультета МГУ экзоскелет.

Механический каркас, повторяющий биомеханику человека и способный пропорционально увеличивать силу при движениях - экзоскелет, представляет собой не просто креативную и любопытную для любителей фантастики конструкцию.

Этот механизм уже нашел свое применение на практике в медицинских целях. Экзоскелет поможет в лечении пациентам, страдающим различными нарушениями опорно-двигательной системы. Благодаря нюансам своей конструкции, имея свойство индивидуальных настроек для каждого конкретного человека механический каркас – незаменимое устройство, помогающее пациенту передвигаться.

При этом происходит стимуляция мышц тела, постепенно восстанавливается его двигательная активность. Как отмечают медики, использование этой конструкции активизирует отделы спинного и головного мозга. Восстанавливаются поврежденные участки коры, в которых происходит формирование новых зон двигательной активности.

По словам создателей разработки, схожего типа конструкции зарубежного производства уступают российскому продукту, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

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