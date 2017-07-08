В Монголии на выборах президента победил кандидат от оппозиции

Во втором туре президентских выборов в Монголии победил кандидат от оппозиции Халтмаагийн Баттулга: за него проголосовали 50,6% населения страны.

Генеральный избирательный штаб Монголии на сегодняшний день подсчитал 99,94% голосов. Как сообщает ТАСС, из них за оппозиционера от Демократической партии проголосовали 610 541 человек. Его ближайший оппонент набрал 41,2% голосов, ему отдали предпочтение 496 840 граждан.

Сторонники Демократической партии уже празднуют победу, хотя окончательные итоги выборов станут известны после подсчета оставшихся голосов.

Второй тур выборов проводится в Монголии впервые за современную историю страны. На первом туре выборов Халтмаагийн Баттулга не смог преодолеть барьер в 50% голосов, за него проголосовали 38,1% населения.

Президент в Монголии избирается сроком на четыре года. При этом свой пост он может занимать не более двух сроков подряд. Действующий президент страны Цахиагийн Элбэгдорж находится на посту второй срок.

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