Монета с изображением пришельца найдена в Египте

Странный артефакт обнаружили, проводя ремонтные работы одного из старых домов Египта. Находка выглядит как давняя монета, на которой изображен пришелец. Во множестве источников есть сообщение о том, что во время этих раскопок было найдено множество монет.

Однако только одна отличалась от остальных странным изображением. На одной ее стороне можно увидеть лысое инопланетное создание, на другой – необычный летательный аппарат. Монета обрамлена латинскими словами «Opportunus Adest»,- сообщает «Discover24».

В переводе это выходит: "Здесь, в свое время". Монета стала объектом жарких споров ученых. Некоторые думали, что она похожа на жетон времен Людовика XIV. Однако значительная часть научных работников считают, что это подделка, которую можно без труда приобрести на сайте.