Монархическая партия выдвинула миллиардера Антона Бакова в президенты

Монархическая партия выдвинула своего основателя – миллиардера Антона Бакова – в качестве кандидата на пост главы государства.

Такое решение было принято на съезде партии в Екатеринбурге.

«Выдвинули в качестве кандидата. 45 из 45 представителей региональных отделений», - сказал Баков «РИА Новости».

В сентябре он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Антон Баков – бывший депутат Госдумы, предприниматель, автор 20 патентов на изобретения в области металлургии, кандидат технических наук.