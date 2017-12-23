Монархическая партия выдвинула миллиардера Антона Бакова в президенты
Монархическая партия выдвинула своего основателя – миллиардера Антона Бакова – в качестве кандидата на пост главы государства.
Такое решение было принято на съезде партии в Екатеринбурге.
«Выдвинули в качестве кандидата. 45 из 45 представителей региональных отделений», - сказал Баков «РИА Новости».
В сентябре он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.
Антон Баков – бывший депутат Госдумы, предприниматель, автор 20 патентов на изобретения в области металлургии, кандидат технических наук.
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