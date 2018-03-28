«Мона Лиза» никогда не приедет в Москву

Знаменитейшая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда», навсегда останется в Лувре.

Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен предложила отправить бесценное полотно на гастроли, чтобы выставить в других музеях.

Вместе с тем, руководство Лувра категорически отказалось перемещать «Джоконду» даже на другой свой этаж, где в следующем году пройдет выставка да Винчи.

По словам директора Лувра Жан-Люка Мартинеса, «Мона Лиза» является слишком хрупкой, поэтому любое перемещение может повредить картину.

В последний раз «Мона Лиза» была в Москве в 1974 году, сообщает Газета.ру.