Молот ведьм. В России колдунов и ведунов подведут под статью
Госдума рассматривает законопроект, по которому оказание платных «магических» услуг приравняют к мошенничеству и вымогательству.
Отмечается, что в Уголовном кодексе РФ появится новая статья.
Авторы законопроекта утверждают, что участие так называемых колдунов и ведуний в телепередачах об экстрасенсах станет для них отягчающим обстоятельством.
Законодатель подчеркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы – бесплатные услуги запрещать никто не будет.
Утверждается, что деятельность всевозможных «колдунов» и «ведуний» наносит людям серьезные психологические травмы. И не последнюю роль в развитии «магической» индустрии играет сегодняшнее телевидение, передает «Парламентская газета».
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