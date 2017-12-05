Молот ведьм. В России колдунов и ведунов подведут под статью

Госдума рассматривает законопроект, по которому оказание платных «магических» услуг приравняют к мошенничеству и вымогательству.

Отмечается, что в Уголовном кодексе РФ появится новая статья.

Авторы законопроекта утверждают, что участие так называемых колдунов и ведуний в телепередачах об экстрасенсах станет для них отягчающим обстоятельством.

Законодатель подчеркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы – бесплатные услуги запрещать никто не будет.

Утверждается, что деятельность всевозможных «колдунов» и «ведуний» наносит людям серьезные психологические травмы. И не последнюю роль в развитии «магической» индустрии играет сегодняшнее телевидение, передает «Парламентская газета».