Молоко в России может резко подорожать

Цены на молоко и молочные продукты в России могут резко вырасти из-за решения Россельхознадзора об ограничении в 25 субъектах РФ отгрузки сухого молока в другие области.

Как отмечается в материале, производители молока и молочных продуктов уже предупредили главу Минсельхоза Александра Ткачева о возможном росте цен на продукцию и перебоях с поставками.

По данным СМИ, ограничения Россельхознадзора связаны с новыми статусами по болезням животных, которые с 1 февраля присваиваются регионам.

В Россельхознадзоре обращение производителей молока назвали «пиаром», заявив, что новые требования введены из соображений безопасности потребителей, сообщает Ura.ru.