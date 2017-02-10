Молоко в России может резко подорожать
Цены на молоко и молочные продукты в России могут резко вырасти из-за решения Россельхознадзора об ограничении в 25 субъектах РФ отгрузки сухого молока в другие области.
Как отмечается в материале, производители молока и молочных продуктов уже предупредили главу Минсельхоза Александра Ткачева о возможном росте цен на продукцию и перебоях с поставками.
По данным СМИ, ограничения Россельхознадзора связаны с новыми статусами по болезням животных, которые с 1 февраля присваиваются регионам.
В Россельхознадзоре обращение производителей молока назвали «пиаром», заявив, что новые требования введены из соображений безопасности потребителей, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Цены на нефть вернулись к росту
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии