Молоко может подорожать на 10 процентов в начале 2017 года

Молочная продукция в 2017 году может стать дороже на 10 процентов, прогнозируют производители молока и отраслевые аналитики.

По их мнению, причиной подорожания станет сокращение объемов господдержки предпринимателей, которые вынуждены будут закладывать потери в стоимость продукции, а также сокращение потребления молочной продукции населением на 15 процентов.

По мнению главы Молочного союза Аркадия Пономарева, объемы производства молока за последние десять лет практически не растут из-за недофинансирования.

- В следующем году молочная отрасль будет пытаться выживать. И единственная возможность для этого — рост цен, который, в свою очередь, будет ограничиваться спросом, - сказал Пономарев газете «Известия», отметив, что у людей попросту нет денег, из-за чего рынок начнет сжиматься.

Вместе с тем президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий видит причину подорожания молочной продукции в другом. По его мнению, многие составляющие себестоимости подорожали еще в 2015 году, но этот рост затрат не был отражен в цене молока.

— Производители натурального молока не выдерживают конкуренции с теми, кто производит молочный напиток с добавлением пальмового масла и сухого молока и реализует его под видом молока, — добавил он.

В Минсельхозе не видят повода для повышения цен на молочные продукты. В ведомстве подчеркнули, что факторами повышения доходности производителей и инвестиционной привлекательности является доступность кредитов, формирование справедливых закупочных цен на сырое молоко для сельхозпроизводителей и равные правила игры для всех участников.