Сыр без молока исчезнет с российских прилавков

Минсельхоз предлагает запретить производство и продажу сыроподобной продукции на территории России.

Согласно действующему техрегламенту, в сырной продукции должно содержаться не более 50 процентов растительных жиров.

В случае, если доля заменителей молочного жира превышает 50 процентов, такой продукт считается сыроподобным.

Минсельхоз, по данным «Известий», подготовил поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», вносящие в документ понятие «сыроподобная продукция». Целью ведомства является запрет производства и продажи товаров, попадающих под эту категорию.

В 2017 году в России было реализовано 800 тысяч тонн сыра и сырных продуктов. Из них сырные продукты составили 200 тысяч тонн, сообщает «Федерал пресс».