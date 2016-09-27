Молодые ученые из Подмосковья получили президентские гранты
Полномочный представитель главы государства в ЦФО Александр Беглов наградил президентскими грантами семерых молодых ученых из Московской области.
Вручение состоялось на мероприятии, посвященном 87-летия региона, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
По словам Беглова, ученые, которые получили гранты, победили в непростой борьбе.
Гранты достались шестерым кандидатам и одному доктору наук - инженеру, двум физикам, двум биологам, химику и IT-специалисту.
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