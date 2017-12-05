Молодые чтецы из Москвы заняли первое место в мире

Московские четвероклассники заняли первое место, получив наивысший балл, на международном конкурсе качества чтения и понимания текста «PIRLS».

Отмечается, что москвичи набрали 612 баллов, обойдя школьников из Испании, ОАЭ, Канады и Гонконга.

Выборка московских учащихся формировалась независимо от общероссийской выборки, она включала 4 тысяч 289 четвероклассников из 150 столичных школ, отмечает АГН «Москва».

«PIRLS» («Progress in International Reading Literacy Study») - международное исследование качества чтения и понимания текста, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA).

Целью исследования является сопоставление уровня понимания текста четвероклассниками из различных стран мира, а также выявление различий в методике обучения читательской грамотности национальных систем образования.

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