Молодые британцы погибли во время конкурса по поеданию пончиков и блинов
Трагедией закончились «соревнования по обжорству», прошедшие в минувшие выходные в Великобритании.
Как уточняется в сообщении местных СМИ, в эти выходные в Великобритании произошло два случая гибели участников конкурсов по скоростному поеданию пищи.
В воскресенье погиб 42-летний Трэвис Малуф, поперхнувшись во время участия в соревновании по скоростному поеданию пончиков. Мужчина скончался на месте от асфиксии и обструкции дыхательных путей.
В субботу 20-летняя Кэйтлин Нельсон участвовала в аналогичном конкурсе в одном из университетов Коннектикута. Студентка так торопилась быстрее всех съесть блины, что подавилась. Кусочек блина застрял в горле девушки, она была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти, сообщает Life.
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