Молодежная сборная России в овертайме вырвала победу у Канады – 3:2
В первом матче четырнадцатой по счету традиционной молодежной Суперсерии Канада – Россия россияне в овертайме одержали победу над командой Западной хоккейной лиги – 3:2.
Решающий бросок сделал форвард «молодежки» Денис Алексеев, - сообщает «Спортфакт».
По ходу встречи сборная России дважды вела в счете, но хозяевам льда удавалось сравнивать счет.
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