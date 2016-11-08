Молодежная сборная России в овертайме вырвала победу у Канады – 3:2

В первом матче четырнадцатой по счету традиционной молодежной Суперсерии Канада – Россия россияне в овертайме одержали победу над командой Западной хоккейной лиги – 3:2.

Решающий бросок сделал форвард «молодежки» Денис Алексеев, - сообщает «Спортфакт».

По ходу встречи сборная России дважды вела в счете, но хозяевам льда удавалось сравнивать счет.