Молодежи дадут туристический бонус

Российский союз молодежи и Общественная палата РФ приготовили россиянам в возрасте от 12 до 30 лет подарок – пластиковые карты, дающие возможность получить скидки при путешествиях по стране, посещении музеев, аквапарков, кинотеатров, развлекательных центров, а также кафе и ресторанов.

Размеры скидок варьируются от пяти до 25 процентов. Стать участником программы может любой россиянин, чей возраст соответствует указанному промежутку. Желающим нужно будет зарегистрироваться на сайте mkp-ruy.ru, оставить свои данные и фото, а также оплатить стоимость выпуска карты, которая составляет 500 рублей.

«Карта должна способствовать развитию внутреннего туризма. В специальном мобильном приложении мы разработаем туристические маршруты для молодежи, благодаря чему ребята будут знать, где остановиться, перекусить, какие достопримечательности посетить. Таким образом, мы стремимся предоставить молодым людям максимальные возможности для путешествий по стране», - рассказал «Парламентской газете» председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Пока проект работает в пилотном режиме в 20 регионах России. С осени его географию предполагается существенно расширить.

Кроме того, программа поддерживается Европейской ассоциацией молодежных карт. Это означает, что скидки будут действовать не только в России, но и европейских странах, где существует аналогичная система.