Молодежь на выборы президента РФ попытаются привлечь компьютерной игрой

Управление внутренней политики администрации президента РФ обсуждает способы повышения явки на выборах главы государства в 2018 году.

По данным СМИ, в Кремле планируют вдвое увеличить количество участков, а также рассматривают варианты привлечения на выборы молодежи за счет компьютерной игры, в которой можно будет зарегистрироваться только после голосования.

Кроме того, одним из инструментов для повышения явки может стать создание единой базы данных избирателей в системе ГАС «Выборы», что позволит гражданам голосовать не по месту регистрации без открепительных удостоверений.

Главным кандидатом на пост президента России в 2018 году остается действующий глава государства Владимир Путин. Согласно данным ВЦИОМ, в декабре уровень одобрения деятельности президента превысил 85 процентов, сообщает «Федерал пресс».

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