Молодежь отправляют на север

Русское географическое общество объявляет о старте Всероссийского конкурса на участие в волонтерском лагере «Командорские острова – 2017», который пройдет с 31 июля по 20 сентября.

Командорский природный биосферный заповедник имени С. В. Маракова - основан 23 апреля 1993 года. Это самый большой морской заповедник России.

Славится своими природными богатствами - зеленые сопки, песчаные дюны, просторы, покрытые ковром тундры, бурные воды Тихого океана и Берингова моря, фонтаны китов, многотысячные птичьи базары и огромные лежбища морских котиков и сивучей.

Портал «Русская Планета» продолжает следить за открытиями молодых ученых в области истории и географии России.

В нашем издании можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

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