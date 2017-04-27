Молодежь Франции подняла бунт против выборов
Сразу несколько лицеев Парижа оказались заблокированы учениками старших классов, которые протестуют против участников второго тура президентских выборов во Франции.
По традиции, основным средством выражения протеста у лицеистов является блокирование входа в свои учебные заведения. Школьники выстраивают перед воротами баррикады из мусорных баков, препятствуя входу и выходу людей из здания.
На плакатах видны лозунги протеста – «Ни Марин, ни Макрон, ни родины, ни начальства», «Их выборы - наше будущее» и многие другие, сообщает ТАСС.
В воскресенье завершился первый тур президентских выборов состоялось во Франции. По пих итогам первое место занял Макрон, набрав 24,01% голосов, Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через 7 мая.
В общей сложности попытки проведения акций протеста среди школьников затронули порядка двух десятков парижских лицеев.
Из-за волнений старшеклассников полностью прекратили работу четыре лицея, еще шесть блокированы частично.
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