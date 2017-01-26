Молочные коктейли приравняли к наркотикам
Американские диетологи приравняли молочные коктейли к наркотикам из-за большого количества сахара, содержащегося в данном напитке.
Исследования показали, что большое количество сахара вызывает выброс эндорфинов – «гормонов счастья», что вызывает желание употреблять молочные коктейли регулярно.
Между тем, продукты с высоким содержанием сахара могут нарушить обмен веществ и привести к лишнему весу, сообщает «Федерал пресс».
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