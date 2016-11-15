Молекулы на экране содержат информацию о его владельце

Учёные Калифорнийского университета провели эксперимент и выяснили, что по молекулам на смартфоне, возможно, многое узнать о жизни человека.

Исследователи взяли образцы молекул с 39 телефонов добровольцев, и при помощи метода масс-спектрометрия познали много подробностей о владельцах,- сообщает «Экономика Сегодня».

Они раскрыли информацию о предпочтениях человека, любит тот пиво или вино, какими косметическими средствами пользуется, окрашены его волосы или нет, и множество других подробностей. Профилирование, таким образом, может оказаться нужным в выявлении подозреваемых или потерпевших по уголовным делам.