Молекулы на экране содержат информацию о его владельце
Учёные Калифорнийского университета провели эксперимент и выяснили, что по молекулам на смартфоне, возможно, многое узнать о жизни человека.
Исследователи взяли образцы молекул с 39 телефонов добровольцев, и при помощи метода масс-спектрометрия познали много подробностей о владельцах,- сообщает «Экономика Сегодня».
Они раскрыли информацию о предпочтениях человека, любит тот пиво или вино, какими косметическими средствами пользуется, окрашены его волосы или нет, и множество других подробностей. Профилирование, таким образом, может оказаться нужным в выявлении подозреваемых или потерпевших по уголовным делам.
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