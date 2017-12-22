В Молдове запретили российские новости

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за закон, запрещающий трансляцию в стране российских новостных и информационно-аналитических программ.

В поддержку документа высказались 59 парламентариев из 69. Закон принят в рамках борьбы с иностранной пропагандой, передает РИА «Новости».

Депутаты голосовали по данному нормативному акту второй раз. Ранее президент страны Игорь Додон отказался его утвердить и вернул в парламент. При этом он предложил вынести данный вопрос на референдум. Депутаты намерены пожаловаться в конституционный суд и тем самым получить возможность утвердить закон в обход главы государства.

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Места: Россия, СНГ
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