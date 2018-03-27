Молдова объявила о высылке российских дипломатов

Трое сотрудников посольства России в Молдове объявлены персонами нон грата.

В министерства иностранных дел и европейской интеграции страны послу РФ в Молдове Фариту Мухаметшину пояснили, что дипломаты выдворяются в знак солидарности с Великобританией. Россиянам предписано покинуть территорию Молдовы в течение семи дней, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что решения о высылке почти 140 российских дипломатов приняли власти 23 стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это хамством и заявил, что Москва больше не будет его терпеть.