Молдова объявила о высылке российских дипломатов
Трое сотрудников посольства России в Молдове объявлены персонами нон грата.
В министерства иностранных дел и европейской интеграции страны послу РФ в Молдове Фариту Мухаметшину пояснили, что дипломаты выдворяются в знак солидарности с Великобританией. Россиянам предписано покинуть территорию Молдовы в течение семи дней, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что решения о высылке почти 140 российских дипломатов приняли власти 23 стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это хамством и заявил, что Москва больше не будет его терпеть.
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