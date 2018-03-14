Молдавского политика осудили за шпионаж в пользу России
Экс-депутат парламента Молдовы Юрию Болбочану вынесен приговор по обвинению в государственной измене.
Согласно материалам уголовного дела, он с октября 2016 года по март 2017-го сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им секретную информацию. В частности, персональные данные высокопоставленных чиновников, сведения о стратегиях и тактиках законодательных реформ особой важности и тому подобное.
Суд приговорил экс-депутата к 14 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении закрытого типа, передает телеканал «360» со ссылкой на Sputnik.
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