Молдавский политик попросил у Запада помощи в борьбе с РФ

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк обратился к западным странам с просьбой о поддержке республики в противостоянии России. По его словам, Москва мешает Молдове следовать по пути демократических преобразований.

Плахотнюк обвиняет Россию в отмывании свыше 20 миллиардов долларов через банки Молдовы, препятствовании реформам путем разжигания межэтнической вражды и антизападной пропаганды, сообщает телеканал Publika TV со ссылкой на статью политика в The Wall Street Journal.

Лидер молдавских демократов отметил, что в стране ест влиятельные политики во главе с президентом Игорем Додоном, симпатизирующие России. По его словам, они пытаются повлиять на парламентские выборы в республике, которые должны состояться в будущем году.

Политик подчеркнул, что без помощи Запада Молдова не сможет удержаться на пути прогресса.

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Места: Россия, СНГ
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