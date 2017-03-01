Молдавия решила отозвать своего посла из России
Власти Молдавии отзывают посла в России Дмитрия Брагиша. Соответствующее решение было принято на заседании правительства республики.
Проект решения представлен замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь. Причины отзыва дипломата не объяснила ни она, ни пресс-служба МИД Молдавии, сообщает ТАСС.
Посол Молдавии в РФ будет отозван после того, как решение подпишет президент республики Игорь Додон.
Брагиш по совместительству является чрезвычайным послом страны в Таджикистане с резиденцией в Москве.
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