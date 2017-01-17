Молдавия пока не готова рисковать и признать Крым российским

Выступая на пресс-конференции в Москве, новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны не пойдут на признание Крыма российской территорией.

- Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — цитирует Додона РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Додон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с рядом высокопоставленных российских чиновников.