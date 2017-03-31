В Молдавии замглавы Минэкономики заподозрили в коррупции

Заместитель министра экономики Молдавии Валерий Трибой задержан в связи с подозрениями в коррупции.

Чиновник был арестован сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), сообщает портал Golos.md. В ведомстве данную информацию подтвердили.

Офицеры НЦБК и сотрудники прокуратуры провели в правительстве республики обыски.

Трибой считается одним из самых богатых чиновников кабмина Молдавии. При этом, по данным местных СМИ, часть своего имущества он скрыл, записав на мать.

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