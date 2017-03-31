В Молдавии замглавы Минэкономики заподозрили в коррупции
Заместитель министра экономики Молдавии Валерий Трибой задержан в связи с подозрениями в коррупции.
Чиновник был арестован сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), сообщает портал Golos.md. В ведомстве данную информацию подтвердили.
Офицеры НЦБК и сотрудники прокуратуры провели в правительстве республики обыски.
Трибой считается одним из самых богатых чиновников кабмина Молдавии. При этом, по данным местных СМИ, часть своего имущества он скрыл, записав на мать.
Следующая новость Полиция не нашла бомбу в столичном ТЦ
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии