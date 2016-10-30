В Молдавии на выборах президента проголосовали 10,5 процента избирателей
В Молдавии проходят выборы президента страны. За три часа работы участков в голосовании приняли участие 10,5 процента зарегистрированных избирателей. Явка оценивается как "высокая".
– Избирательный процесс проходит в нормальном режиме, никаких нарушений зарегистрировано не было, – рассказали в ЦИК Молдавии. Выборы будут признаны состоявшимися, если явка превысит 33 процента, сообщает издание "Известия".
Сегодня в Молдавии впервые за 20 лет проходят прямые выборы президента. В бюллетенях представлены 9 кандидатов, участки будут работать до 21 часа по местному времени. Основная борьба между кандидатами строится на противостоянии России и ЕС. Часть претендентов выступает за евроинтеграцию, а другая часть – за сотрудничество с РФ.
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