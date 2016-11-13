В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов
В Молдавии начался второй тур выборов главы государства. На этот пост претендуют два кандидата.
По итогам первого тура, из девяти претендентов наибольшее количество голосов набрали лидер социалистов Игорь Додон – 47,98% глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду – 38,71%, сообщает РИА «Новости».
Во втором туре выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества проголосовавших избирателей. Победителем выборов будет признан кандидат, получивший наибольшее число голосов.
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