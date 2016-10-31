В Молдавии прогнозируют проведение второго тура президентских выборов
По прогнозам ЦИК Молдавии ни один из девяти кандидатов в президенты страны не набирает 50 процентов плюс один голос. Если прогноз подтвердится после официального окончания подсчета, то Молдавию ждет второй тур выборов.
После обработки 98 процентов протоколов кандидат от Партии социалистов Игорь Додон набирал 48,91 процента голосов. Второе место заняла единый кандидат от правых Майя Санду, у которой 37,79 процента голосов.
Второй тур выборов может пройти 13 ноября. Вчера в Молдавии проходили первые за 20 лет прямые выборы президента. Явка составила 48,97 процента, сообщает издание "Ведомости".
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