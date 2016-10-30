ЦИК Молдавии признал президентские выборы в стране состоявшимися

Председатель Центрального избирательного комитета Молдавии Алина Руссу заявила, что явка на избирательных участках страны на президентских выборах превысила минимальный порог в 33,3 процента. Таким образом выборы могут считаться состоявшимися.

- По данным на 13:20 (15:20 по московскому времени) явка избирателей в целом по стране превысила 33,3 процента, поэтому выборы могут считаться состоявшимися. На данный момент никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, зарегистрировано не было, - цитирует Руссу ТАСС.

Глава молдавского ЦИК пояснила, что данные о явке собирались с помощью электронной системы, а официальное заявление будет сделано только после закрытия всех избирательных участков.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 октября в Молдавии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Согласно данным социологических опросов, лидерами являются оппозиционеры - лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду.

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