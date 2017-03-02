В Молдавии назвали кандидатуру на пост посла в РФ
Президент Молдавии Игорь Додон намерен назначить послом республики в Москве своего советника по внешней политике Андрея Негуцу.
Кабинет министров Молдавии утвердил отзыв действующего посла Молдавии в РФ Дмитрия Брагиша, однако причина отставки пока не уточняется. Распоряжение об отзыве должен подписать президент.
На прошлой неделе премьер страны Павел Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные кабмином дипломаты в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред в ООН, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В Сирии ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии