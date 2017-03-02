В Молдавии назвали кандидатуру на пост посла в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон намерен назначить послом республики в Москве своего советника по внешней политике Андрея Негуцу.

Кабинет министров Молдавии утвердил отзыв действующего посла Молдавии в РФ Дмитрия Брагиша, однако причина отставки пока не уточняется. Распоряжение об отзыве должен подписать президент.

На прошлой неделе премьер страны Павел Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные кабмином дипломаты в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред в ООН, сообщает «РИА Новости».