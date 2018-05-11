Молдаване не хотят в НАТО

Более 50% населения Молдовы против того, чтобы страна входила в состав Североатлантического альянса.

Одобряют присутствие Молдовы в НАТО только 24% участников опроса, проведенного местным Центром социологических исследований (CCSM). Еще 22% затруднились с ответом.

В то же время 38% респондентов высказались за вхождение страны в Евросоюз и 34% - за участи в Евразийском Экономическом союзе.

Лучшим другом Молдовы из числа других стран 38% участников опроса назвали Россию. Еще 37% считают дружественной Румынию. При этом 22% предлагают объединиться с этой страной, передает «Интерфакс».