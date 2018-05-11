Молдаване не хотят в НАТО
Более 50% населения Молдовы против того, чтобы страна входила в состав Североатлантического альянса.
Одобряют присутствие Молдовы в НАТО только 24% участников опроса, проведенного местным Центром социологических исследований (CCSM). Еще 22% затруднились с ответом.
В то же время 38% респондентов высказались за вхождение страны в Евросоюз и 34% - за участи в Евразийском Экономическом союзе.
Лучшим другом Молдовы из числа других стран 38% участников опроса назвали Россию. Еще 37% считают дружественной Румынию. При этом 22% предлагают объединиться с этой страной, передает «Интерфакс».
Следующая новость В ОНФ нашли способ повысить интерес россиян к своему здоровью
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии