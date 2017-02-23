Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 23 февраля
Жителей столицы 23 февраля ожидает облачная погода с порывистым ветром и мокрым снегом, сообщили в Росгидромете.
Синоптики также прогнозируют, что температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса тепла, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов.
В ночь на пятницу ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
Днем в пятницу пойдет дождь и мокрый снег, местами на дорогах будет скользко. Воздух прогреется до 2-4 градусов выше нуля, по области будет до 5 градусов тепла, сообщает ТАСС.
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