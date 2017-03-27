ГАЗ может запустить в производство коммерческую «Волгу»

«Группа ГАЗ» планирует возродить производство автомобилей «Волга», рассказал глава совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф.

По его мнению, «Волга» идеально подошла бы для техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов.

«Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность», - уверил Вольф.

Он не смог уточнить, будет платформа автомобиля собственной или заимствованной, отметив, что сейчас компания решает этот вопрос.

Вместе с тем источник газеты «Ведомости» рассказал, что решений о выпуске коммерческих автомобилей под маркой «Волга» пока не приняли.

Производство автомобилей под маркой «Волга» ГАЗ завершил еще в 2008 году. Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей «Группа ГАЗ» не намерена.