ГАЗ может возродить производство «Волги»

Группа ГАЗ задумалась о возрождении в среднесрочной перспективе производства автомобиля «Волга». Но это уже будет не легковая машина.

По словам председателя совета директоров и совладельца «Русских машин» Зигфрида Вольфа, «Волга» может вернуться в виде среднеразмерного автомобиля. «Я его называю транспортировщиком – автомобиль, который был бы меньше, чем «Газель». По типу Volkswagen Caddy, например», - пояснил он «Ведомостям».

Вольф отметил, что «Волга» ассоциируется с «серьезным, надежным производством», а потому может участвовать как в пассажирских перевозках, так и в транспортировке. По мнению собеседника издания, «Волга» могла бы стать идеальной машиной для техников, которым нужно перевозить небольшое количество грузов и инструментов.

Он заверил, что в случае начала выпуска таких автомобилей, они будут обладать высоким качеством, надежностью, и конкурентоспособной ценой.