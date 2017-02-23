В ООН может появиться новое управление по борьбе с терроризмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать управление по борьбе с терроризмом.

По его мнению, возглавить новое контртеррористическое управление должен будет заместитель генерального секретаря. Согласно задумке Гутерреша, новая структура не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.

Генсек подчеркнул, что новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов.

Деятельность нового офиса будет направлена на выполнение контртеррористической стратегии ООН. В ООН в 2001 году был создан контртеррористический комитет Совета Безопасности, сообщает «РИА Новости».