В ООН может появиться новое управление по борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать управление по борьбе с терроризмом.
По его мнению, возглавить новое контртеррористическое управление должен будет заместитель генерального секретаря. Согласно задумке Гутерреша, новая структура не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.
Генсек подчеркнул, что новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов.
Деятельность нового офиса будет направлена на выполнение контртеррористической стратегии ООН. В ООН в 2001 году был создан контртеррористический комитет Совета Безопасности, сообщает «РИА Новости».
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