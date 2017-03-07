В США может появиться должность спецпрокурора по России
В США может быть назначен спецпрокурор по России. Об этом заявил претендент на пост заместителя главы американского минюста Род Розенстайн.
Он пояснил, что после утверждения его собственной кандидатуры готов назначить такого человека, если это будет уместно с точки зрения политики и процедур ведомства.
«Что касается специального советника по данному делу и другим, то я знаю, что это вопрос дня на Капитолийском холме», - цитирует Розенстайна ТАСС. Он заверил, что подойдет к его решению со всей тщательностью.
Ранее глава Минюста США Джефф Сешнс заявил об отказе от участия в расследованиях по якобы имевшим место вмешательствам России в президентские выборы.
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