«Может, потеряли или не передали»: президента Литвы позвали на инаугурацию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приглашение президенту Литвы Дале Грибускайте на инаугурацию Владимира Путина было передано в литовское посольство в Москве.
«Приглашение было передано посольству Литвы в Москве. Может, потеряли или не передали в столицу?», - приводит слова Захаровой РБК.
Ранее стало известно, что президенту Литвы не передали приглашение на церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России. Посол Литвы к вечеру 4 мая также сообщил, что не получал приглашения.
Мероприятие состоится 7 мая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что сценарий инаугурации «во многом схож с традиционной церемонией».
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