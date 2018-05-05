«Может, потеряли или не передали»: президента Литвы позвали на инаугурацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приглашение президенту Литвы Дале Грибускайте на инаугурацию Владимира Путина было передано в литовское посольство в Москве.

«Приглашение было передано посольству Литвы в Москве. Может, потеряли или не передали в столицу?», - приводит слова Захаровой РБК.

Ранее стало известно, что президенту Литвы не передали приглашение на церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России. Посол Литвы к вечеру 4 мая также сообщил, что не получал приглашения.

Мероприятие состоится 7 мая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что сценарий инаугурации «во многом схож с традиционной церемонией».