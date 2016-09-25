ОКР может помочь решить вопрос с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии с ОКР по поводу возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС. - Мы уже обращались в ОКР, и Россия всегда поддержит это предложение (оплатить страховки игроков НХЛ). Такое обращение уже было к Александру Жукову. Он сказал, что мы хотим помочь своим игрокам. Завтра у нас будет по этому поводу встреча с Гэри Беттмэном, и мы будем обсуждать какие-то конкретные шаги. Мы думаем, что в этом вопросе игроки должны сыграть большую роль. Александр Овечкин уже сказал, что хотел бы поехать на Олимпиаду, и в других командах тоже есть игроки, которые могли бы сказать свое слово, как Овечкин. Это Олимпийские игры, праздник, и поэтому должны сыграть сильнейшие, каждая федерация заинтересована в этом, – сказал Третьяк.
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