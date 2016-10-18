МОК может перенести часть соревнования Олимпиады из Токио в Южную Корею
Руководство Международного олимпийского комитета всерьез рассматривает вариант переноса соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые должны пройти во время Олимпийских игр 2020 года в Токио, из Японии в Южную Корею.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ.
Пока МОК и Япония не могут найти компромисс о выборе необходимых спортивных объектов на территории страны.
Токио хочет сэкономить на строительстве инфраструктуры. В частности, турнир по гребле на байдарках и каноэ может состояться на существующих объектах.
В МОК данную информацию не комментируют.
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