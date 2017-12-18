ЦБ РФ может отменить купюру в 50 рублей

В скором времени из оборота может исчезнуть купюра номиналом 50 рублей, считает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов.

По его словам, политика Банка России по сокращению наличного денежного оборота может привести к исчезновению 50-рублевой купюры уже к 2023 году. В качестве примера он привел 10-рублевую банкноту, которая уже давно исчезла из оборота.

Эксперт также отметил, что на исчезновение купюры потребуется пять лет из-за низкой инфляцией и долгого выхода из оборота десятирублевой купюры, пишет газета «Известия».

Ранее Банк России сообщил, что количество монет, находящихся в обращении, сильно превосходит потребности россиян. В связи с этим, кредитным организациям было рекомендовано установить в своих офисах автоматы по приему монет, сообщает агентство Nation news.