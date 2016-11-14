Мир может остаться без шоколада
По данным специалистов, на территории Латинской Америки начали заболевать какао-деревья. Это может привести к мировому дефициту шоколада.
Страны Латинской Америки являются основными производителями какао-бобов и поставщиками шоколада, однако из-за болезни деревьев его число может резко уменьшиться,- сообщает «МИР 24».
По данным ученых, недуг не распространился на Африку, являющуюся вторым по значимости регионом, где растят какао-деревья. Однако и там, в течение нескольких лет отмечались засухи, которые также сократили поставки сладости
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