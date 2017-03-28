ФРГ не может обеспечить безопасность своих границ и выполнить требования Трампа

Поскольку из всех европейских государств Германия обладает самой малочисленной армией, очевидно, что она не в состоянии обеспечить безопасность собственных границ и уж тем более границ НАТО. Такой вывод содержится в аналитическом материале, опубликованном в немецкой Die Zeit.

В этой связи автор статьи считает ложными заявления президента США Дональда Трампа о том, что ФРГ задолжала на содержание Североатлантического альянса миллиарды евро.

«Это очевидная глупость, но в этих дискуссиях есть зерно истины: в последние 25 лет, с момента окончания холодной войны, Бундесвер реализовывал масштабную программу разоружения. И кажется, что он сейчас едва ли в состоянии выполнить основную задачу: защищать страну и, как следствие, военный альянс в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует текст публикации РИА «Новости».

По информации издания, Бундесвер в период «холодной войны» насчитывал 500 тысяч солдат, сейчас же численность немецкой армии равна примерно 176 тысячам. Это самая маленькая армия в истории Германии, испытывающая нехватку танков, самолетов, вертолетов и боевых кораблей.

С началом украинского кризиса ситуация стала меняться, но не кардинально, - утверждает Die Zeit и приводит в пример Литвы, где Бундесвер возглавляет силы НАТО в стремлении показать, что он готов оказать поддержку в случае нападения агрессивного соседа.

Однако, как констатирует издание, это всего лишь политическая демонстрация, поскольку в распоряжении войск есть всего двадцать боевых машин Marder, введенных в эксплуатацию еще в 70-е годы. А когда экипажи различных БМП переговариваются друг с другом в ходе учений, их может услышать «практически каждый».

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Места: Германия
События: вооружение
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