США могут ввести новые санкции против России из-за Сирии
США обсуждают с европейскими странами возможное использование санкций России в связи с ситуацией в Сирии. Ранее сегодня на саммите ЕС лидеры европейских стран не стали вводить ограничительные меры против России.
Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест на регулярном брифинге, «США глубоко вовлечены в переговоры с европейскими партнерами, а также странами в регионе, которые призваны сократить насилие в Сирии».
Запад обвиняет Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей и позиций вооруженной оппозиции. Сирия и Россия настаивают, что наносят удары только по террористам, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новые санкции принесут только вред и никак не будут способствовать решению проблем.
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