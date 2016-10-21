США могут ввести новые санкции против России из-за Сирии

США обсуждают с европейскими странами возможное использование санкций России в связи с ситуацией в Сирии. Ранее сегодня на саммите ЕС лидеры европейских стран не стали вводить ограничительные меры против России.

Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест на регулярном брифинге, «США глубоко вовлечены в переговоры с европейскими партнерами, а также странами в регионе, которые призваны сократить насилие в Сирии».

Запад обвиняет Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей и позиций вооруженной оппозиции. Сирия и Россия настаивают, что наносят удары только по террористам, сообщает РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новые санкции принесут только вред и никак не будут способствовать решению проблем.