США могут ввести новые санкции против России из-за кибератак

Вашингтон не исключает возможность введения в отношении России финансовых санкций из-за кибератак. Сегодня это подтвердил на регулярном брифинге пресс-секретарь президента США Джош Эрнест.

«Круг наших возможных ответных мер не ограничивается киберсферой. Он может включать и другие ответные меры, в том числе финансовые санкции», - сказал Эрнест.

Он также напомнил, что президент страны Барак Обама ранее подписал исполнительный указ, допускающий возможность использования санкций в ответ на кибератаки, сообщает ТАСС.

До сегодняшнего дня американские власти напрямую не связывали атаки хакеров на официальные сайты с Россией.

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