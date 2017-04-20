США могут внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма
Северная Корея может быть внесена в список стран, спонсирующих терроризм, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По словам политика, статус Северной Кореи рассматривают по всем аспектам.
Госсекретарь подчеркнул, что эта мера необходима для того, чтобы наладить взаимодействие между странами в другой форме, нежели это было ранее.
КНДР уже попадала в «черный список» после взрыва южнокорейского самолета в 1987 году. Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма значатся Иран, Сирия и Судан, сообщает агентство Nation news.
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