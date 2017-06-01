США могут вернуть дипсобственность России без иммунитета

Администрация президента США Дональда Трампа может вернуть России дипсобственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, доступ к которым был ограничен администрацией Барака Обамы.

Вместе с тем, в Вашингтоне подчеркнули, что не связывают вопрос возвращения РФ дипсобственности с предоставлением земли в Санкт-Петербурге под консульство США, пишет The Washington Post.

Издание утверждает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о этом главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе встречи в Белом доме.

По данным источников газеты, администрация Трампа изучает возможные ограничения, включая снятие с собственности дипимунитета.

«Без иммунитета объекты будут рассматриваться как любое другое здание на территории США, а у правоохранительных органов США появится право доступа на их территорию», - сказал собеседник издания, на которое ссылается «Экономика сегодня».

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Места: Россия, США
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